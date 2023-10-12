فيديو.. ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة.. وجهود متواصلة لمكافحتهم

وتحت عنوان "معًا نكافح التسول" أوضح حساب الأمن العام على "إكس" أنه تم رصد وضبط زائر من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، وآخر من نفس الجنسية قام بالتسول بشكل مباشر من مرتادي الحرم المدني.