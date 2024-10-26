لتعزيز مواهب الطلاب.. "تعليم الرياض" تُطلق معرض "إبداع 2025" غداً

تنظّم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" على مستوى الرياض والمحافظات التابعة لها خلال الفترة من (الأحد - الثلاثاء) ٢٤ - ٢٦ /٤/ ١٤٤٦هـ؛ الموافق ٢٧ - ٢٩ /١٠/ ٢٠٢٤م.
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالإله العشيوان؛ أن عدد المسجّلين في المعرض لهذا العام بلغ 46809 طلاب وطالبات من إدارة تعليم الرياض والمحافظات التابعة لها من خلال 375 مشروعاً، بواقع 338 مشروعاً يقدّمها طلاب وطالبات تعليم الرياض، و37 مشروعاً من المحافظات التعليمية التابعة لمنطقة الرياض.
وأضاف "العشيوان"؛ أنه ستتم إتاحة الزيارات للمدارس خلال فترة إقامة المعرض بمعدل 96 مدرسة، وبمشاركة 1920 طالباً وطالبةً بهدف نشر ثقافة المسابقة وتحفيز الطلاب على المشاركة في الأولمبياد.
يُذكر أن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" يعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتيْن المتوسطة والثانوية قائمة على التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً لضوابط تحكيم محدّدة، تتم من خلالها تصفية المشاريع والدخول في تصفيات المعارض المركزية للمناطق، ثم إلى تصفيات معرض العلوم والهندسة، الذي من خلاله يتم ترشيح المشاريع المميزة إلى المشاركة في المسابقات الدولية والعالمية؛ كمعرض العلوم والهندسة (آيسف).