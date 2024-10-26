لتعزيز مواهب الطلاب.. "تعليم الرياض" تُطلق معرض "إبداع 2025" غداً

يُذكر أن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2025" يعد مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب المرحلتيْن المتوسطة والثانوية قائمة على التنافس في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً لضوابط تحكيم محدّدة، تتم من خلالها تصفية المشاريع والدخول في تصفيات المعارض المركزية للمناطق، ثم إلى تصفيات معرض العلوم والهندسة، الذي من خلاله يتم ترشيح المشاريع المميزة إلى المشاركة في المسابقات الدولية والعالمية؛ كمعرض العلوم والهندسة (آيسف).