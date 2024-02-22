سماحة المفتي: نستلهم من ذكرى "يوم التأسيس" تاريخًا أصيلًا لقيادة مجيدة محلّ فخرٍ واعتزازٍ لكل مسلم

ودعا سماحتُه أبناءَ هذا الوطن إلى استذكار تلك النعم واستشعارها، والدعاء لولاة أمر هذه البلاد الطاهرة، الذين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم، سائرين على مبادئ ثابتة، منذ نشأتها وضمن أولوية لخدمة هذا الدين القويم، ونشر قيمه النبيلة التي منحت الخير للبشرية دون استثناء، وأن يتوجوا ذلك بالعمل بإخلاص في سياق هذه الإنجازات مستلهمين تضحيات الأجداد، والتي تعكسها هذه المناسبة التاريخية، داعيًا الله، عز وجل، أن يديم على هذه البلاد الطاهرة نعمةَ قيادتها الرشيدة، وأمنها وأمانها، وعزّتها ورفعتها، واستقرارها ورخائها لما فيه صالح الإسلام والمسلمين والإنسانية كافة.