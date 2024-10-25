"سعودينو".. مصطلح مقيمة فلبينية للتعبير عن الاندماج والتعايش بالمجتمع السعودي

وتصف "جينيل"، التي قَدِمت مؤخرًا إلى الرياض، دهشتها من الاختلاف بين ما كانت تتوقعه وما وجدته عند وصولها؛ إذ كانت تعتمد على قصص والدها الذي عاش في السعودية لأكثر من 20 عامًا، وعندما جاءت فوجئت بالأجواء الحديثة، والانفتاح الواسع.. وتقول جينيل: "مع رينا تعرفتُ على أماكن سياحية ومناطق جديدة في السعودية، مثل العلا وأبها والطائف، التي طالما سمعت عنها، وأتطلع الآن لزيارتها".