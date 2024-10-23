"المسند" يُوضِّح الفَرق بين القيادة على الرمال في النهار والليل.. ويُسدي نصائح للسلامة

وقال إن الرمال الجافة تكون أقل تماسكًا، خاصة في درجات الحرارة العالية؛ لأن الرطوبة المنخفضة تقلل من التصاق الحبيبات ببعضها، في حين أن الرمال الرطبة قليلاً توفر تماسكًا أكبر للعجلات؛ بسبب وجود قوى التصاق إضافية بين الحبيبات؛ لذلك إذا لم تستطع إخراج سيارتك العالقة في الرمال خلال النهار فانتظر إلى ما بعد منتصف الليل، عندما تبرد حبيبات الرمل؛ فعندها ستتغير الظروف لصالحك.