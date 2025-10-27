ابتكارات طبية من 130 دولة في "الصحة العالمي 2025".. بينها إسعاف ينقل 4 مرضى دفعة واحدة

شهدت فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، المقام حاليًا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، عرضًا لمجموعة من الابتكارات النوعية التي تعكس التحول المتسارع في قطاع الرعاية الصحية، بمشاركة شركات محلية ودولية تمثل أكثر من 130 دولة حول العالم.
ومن أبرز الابتكارات المعروضة، سيارة إسعاف ذكية ومتطورة قادرة على نقل أربع حالات مرضية في الوقت نفسه، ما يُجسّد مستقبل الخدمات الإسعافية ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية في حالات الطوارئ.
وتتميّز السيارة بأربع أسرّة هيدروليكية قابلة للتعديل وفق حالة المريض، بما يتيح التعامل مع الحالات الطارئة أو النقل بين المستشفيات بكفاءة عالية، ويُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية قبل الوصول إلى المستشفى، في إطار الجهود الرامية لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لخدمة الإنسان أولًا، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.
ويُعد ملتقى الصحة العالمي 2025 الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام، بحسب جائزة AEO 2025، ويجمع أكثر من 2000 جهة دولية و500 متحدث من مختلف دول العالم، ويقدم أكثر من 100 جلسة حوارية و110 ساعات من التدريب الطبي المستمر المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.