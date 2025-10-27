ابتكارات طبية من 130 دولة في "الصحة العالمي 2025".. بينها إسعاف ينقل 4 مرضى دفعة واحدة

وتتميّز السيارة بأربع أسرّة هيدروليكية قابلة للتعديل وفق حالة المريض، بما يتيح التعامل مع الحالات الطارئة أو النقل بين المستشفيات بكفاءة عالية، ويُسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية قبل الوصول إلى المستشفى، في إطار الجهود الرامية لتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لخدمة الإنسان أولًا، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030.