"محاضرو شقراء": الجامعة تلزمنا بقرار خاص بالمعيدين.. وهذا مخالف لـ"شؤون الجامعات"

وأضافوا - بحسب شكواهم - أن جامعة شقراء تصدر تعميماً مبنياً على قرار مجلس شؤون الجامعات السابق الخاص بالمعيدين، وفي نفس التعميم تدخل المحاضرين، وتشملهم بقرار مجلس شؤون الجامعات بقولها "إلحاقاً لخطابنا المشار فيه إلى قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤١/١/٧) في اجتماعه الأول والمنعقد بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١هـ.. المتضمن منح من سبق تعيينه على وظيفة (معيد) مهلة لمدة سنة للبدء في دراسته العليا، وإذا لم يبدأ الدراسة فتنهى خدمته. وبناء على قرار مجلس الجامعة والمعتمد من معالي وزير التعليم والذي قرر إعطاء مهلة نهائية لمعيدي الجامعة للبدء في دراساتهم العليا بحيث تنتهي المهلة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ ونظراً لإيقاف الابتعاث بالفترة الماضية فقد تقرر تمديد المهلة لسنة إضافية تنتهي بتاريخ ٣٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ، على أن يشمل ذلك جميع المعيدين والمحاضرين بالجامعة بدون استثناء".وتابعوا "لم تقتصر الجامعة على التعميم المشار إليه فقط، بل أرسلت للمحاضرين مع المعيدين رسائل على إيميلاتهم تنص فيها على قرار مجلس شؤون الجامعات الذي يحصر إعطاء مهلة سنة للمعيدين للبدء في دراستهم أو تنهى خدمتهم، وتذكر نص تعميمها في الرسائل المرسلة للمحاضرين الذي أكدت فيه على أن يشمل المعيدين والمحاضرين في الجامعة دون استثناء، وتطلب الإفادة بالعلم بذلك وفق نموذج أرفقته لهم".