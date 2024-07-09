بتكلفة 11.5 مليار ريال.. أمير المدينة المنورة يرفع الشُكر للقيادة لتدشين ووضع حجر الأساس لـ 65 مشروعًا تنمويًا

رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، شكره وتقديره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة تدشين ووضع حجر الأساس لـ 65 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بتكلفة 11.5 مليار ريال.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية، بحضور الأمير سعود بن خالد بن فيصل، نائب أمير المنطقة، وأصحاب الفضيلة والمشايخ والأعيان ومديري الجهات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين.
وأشار إلى أن تلك المشروعات النوعية تأتي امتدادًا لما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم سخي للمشروعات والبرامج التنموية ما يُسهم في تحقيق منجزات كبيرة لمشروعات المنطقة ويعزز جودة الحياة لسكان وزوار منطقة المدينة المنورة.
وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أن المشروعات التي دُشنت تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة على مستوى المنطقة، للارتقاء بالخدمات وتحسين جودتها وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، ورفع مستوى حماية البيئة، ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبديًا تطلعاته لأن تكون المدينة المنورة نموذجًا يُحتذى به في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشكر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومنسوبي الوزارة، على الجهود المبذولة في دعم مشروعات المنطقة.
وبيّن أن المدينة المنورة تشهد نهضة تنموية في مختلف المجالات في ظل الميز النسبية والمقومات الاقتصادية التي جرى استعراضها مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، معربًا عن شكره لوزير التجارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لرجال المال والأعمال إلى المنطقة بالتكامل مع سائر القطاعات في المدينة المنورة.
وفي ختام الجلسة، دعا الأمير سلمان بن سلطان، المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسدد الخُطى لكل خير وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.