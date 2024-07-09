بتكلفة 11.5 مليار ريال.. أمير المدينة المنورة يرفع الشُكر للقيادة لتدشين ووضع حجر الأساس لـ 65 مشروعًا تنمويًا

وأكد الأمير سلمان بن سلطان، أن المشروعات التي دُشنت تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة على مستوى المنطقة، للارتقاء بالخدمات وتحسين جودتها وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، ورفع مستوى حماية البيئة، ويُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبديًا تطلعاته لأن تكون المدينة المنورة نموذجًا يُحتذى به في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وشكر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومنسوبي الوزارة، على الجهود المبذولة في دعم مشروعات المنطقة.