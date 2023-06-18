"كروز السعودية" تُطلق "أرويا كروز" أول خطوطها للرحلات البحرية السياحية

أعلنت شركة "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، إطلاق أول خط للرحلات البحرية السياحية الخاص بها تحت مسمى "أرويا كروز" للرحلات البحرية السياحية.
يأتي إطلاق الشركة خط الرحلات البحرية السياحية "أرويا كروز" نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين للمشاركة في الرحلات البحرية السياحية في مواسم "كروز السعودية" الثلاثة الماضية على متن السفن العالمية، التي صُممت لتعكس قيم الإلهام والاحترام والثقافة والحفاوة التي تتميّز بها المملكة، لتقديم مفهوم جديد وتجربة مميزة لقضاء العطلات والإجازات واستكشاف مناطق جديدة، من خلال الجولات التراثية والثقافية والطبيعية والمغامرات المتنوعة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "كروز السعودية"، لارس كلاسن، أن إطلاق خط "أوريا" يُمثل خطوة تاريخية مهمة في سعي "كروز السعودية" للعمل على تحقيق إستراتيجيتها الهادفة إلى تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، واستقبال 1.3 مليون سائح لاستكشاف المملكة عبر البحر بحلول عام 2025، مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير المنظومة السياحية السعودية.
وأشار إلى أن خط "أرويا كروز" للرحلات البحرية السياحية، سيكون تابعاً لمحفظة مشاريع "كروز السعودية"، وقد أُخذ في الحسبان أثناء تصميمها وتخطيط مرافقها ومساراتها ما يبحث عنه السياح المحليون والإقليميون أثناء اختيارهم تجارب قضاء إجازاتهم، وبما يتلاءم مع احتياجات مختلف الفئات".
يُذكر أن إطلاق "أرويا كروز" سيُسهم أيضاً في توفير الفرص الوظيفية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرحلات البحرية السياحية والجولات الاستكشافية والخدمات ومرافق الضيافة وغيرها، وهو ما يصب في إستراتيجية كروز السعودية، من حيث توفير خمسين ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة بحلول 2035.
وتستهدف "أرويا كروز" في مرحلتها الأولى، الأسواق المحلية والإقليمية، وسيتم الإعلان عن نقطة انطلاقتها، ومساراتها، وجداولها وكافة التفاصيل ذات العلاقة خلال الأشهر المقبلة.