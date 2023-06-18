"كروز السعودية" تُطلق "أرويا كروز" أول خطوطها للرحلات البحرية السياحية

يُذكر أن إطلاق "أرويا كروز" سيُسهم أيضاً في توفير الفرص الوظيفية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرحلات البحرية السياحية والجولات الاستكشافية والخدمات ومرافق الضيافة وغيرها، وهو ما يصب في إستراتيجية كروز السعودية، من حيث توفير خمسين ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة بحلول 2035.