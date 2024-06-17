لماذا طول الليل والنهار يختلف بين مكة والمدينة؟ "المسند" يوضح ويجيب

وأوضح أن العلة في التباين بينهما على الرغم من كونهما على خط طول واحد أن ليل المدينة في الشتاء أطول من ليل مكة، بينما ليل المدينة في الصيف أقصر من ليل مكة، والسبب كون المدينة تقع شمال مكة.