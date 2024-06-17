لماذا طول الليل والنهار يختلف بين مكة والمدينة؟ "المسند" يوضح ويجيب

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، سبب اختلاف طول الليل والنهار بين مكة والمدينة.
وقال الدكتور "المسند": إن المسافة الأفقية بين #مكة المكرمة و #المدينة المنورة نحو 340 كم، وتقعان على خط طول واحد، ولكن الفارق الزمني بينهما يختلف من فصل لآخر!
وأضاف: "لو أخذنا وقت الغروب مثلاً فإنهما: يتساويان في آخر فبراير، وأول مارس، وأول أكتوبر، ويتأخر غروب المدينة حوالي 9 دقائق في منتصف يونيو (الصيف). كما يتأخر غروب مكة 5 دقائق في نهاية ديسمبر (الشتاء)".
وأوضح أن العلة في التباين بينهما على الرغم من كونهما على خط طول واحد أن ليل المدينة في الشتاء أطول من ليل مكة، بينما ليل المدينة في الصيف أقصر من ليل مكة، والسبب كون المدينة تقع شمال مكة.