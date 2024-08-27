"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان والباحة ونجران وحائل والقصيم وتبوك).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تربة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والمويه ورنية والكامل والشعيبة والليث والقنفذة، وأمطارًا خفيفة على خليص وبحرة ورابغ والجموم وجدة والعاصمة المقدسة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة تبوك أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المعظم وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والرايس وينبع. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش واحد المسارحة والطوال والعارضة والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.