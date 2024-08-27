"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة وموجة حارة

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تربة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على رهاط ومدركة وهدى الشام والخرمة والمويه ورنية والكامل والشعيبة والليث والقنفذة، وأمطارًا خفيفة على خليص وبحرة ورابغ والجموم وجدة والعاصمة المقدسة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.