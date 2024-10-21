"نافس 2024".. تحسُّن أكثر من 60 %؜ من مدارس التعليم العام في مهارات القراءة واستيعاب المقروء

واستعرض الملتقى، نتائج الاختبارات الوطنية "نافس 2024"، التي أظهرت تحسُّن أكثر من 60 %؜ من مدارس التعليم العام في المملكة في مهارات القراءة واستيعاب المقروء بنسبة 10 %؜ فأكثر؛ منها 37 %؜ من مدارس التعليم الابتدائية حققت تحسناً بنسبة 20 %؜ فأكثر، وهو مؤشرٌ كبيرٌ خلال عام دراسي واحد، وكذلك حدث تحسُّن ملحوظ في الرياضيات؛ حيث حققت نحو 40 % من مدارس المملكة تحسناً بنسبة تتجاوز 5 %، وفي العلوم تقدَّم نحو 35 %؜ من مدارس المملكة بنسبة 5 % في المراحل الدراسية المحدّدة.