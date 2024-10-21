"نافس 2024".. تحسُّن أكثر من 60 %؜ من مدارس التعليم العام في مهارات القراءة واستيعاب المقروء

ناقشت فعّاليات برامج ملتقى "التميُّز المدرسي" الذي أقامته هيئة تقويم التعليم والتدريب، عدداً من الأوراق العلمية التي استعرضت التوجهات المستقبلية للتعليم في المملكة.
واستعرض الملتقى، نتائج الاختبارات الوطنية "نافس 2024"، التي أظهرت تحسُّن أكثر من 60 % من مدارس التعليم العام في المملكة في مهارات القراءة واستيعاب المقروء بنسبة 10 % فأكثر؛ منها 37 % من مدارس التعليم الابتدائية حققت تحسناً بنسبة 20 % فأكثر، وهو مؤشرٌ كبيرٌ خلال عام دراسي واحد، وكذلك حدث تحسُّن ملحوظ في الرياضيات؛ حيث حققت نحو 40 % من مدارس المملكة تحسناً بنسبة تتجاوز 5 %، وفي العلوم تقدَّم نحو 35 % من مدارس المملكة بنسبة 5 % في المراحل الدراسية المحدّدة.
يأتي هذا التحسُّن بعد أن سجّلت المملكة أخيراً ارتفاعاً نوعياً في نتائج الدراسة الدولية (PISA) في الرياضيات بـ 16 نقطة، وكذلك أعلى تحسُّن ملحوظ في نتائج الاختبار الدولي (PIRLS) بـ 19 نقطة رغم الانخفاض في النتائج الذي شهدته معظم دول العالم، خاصة بعد جائحة كورونا.
وشهدت وزارة التعليم في الفترة الأخيرة عدداً من التحولات الإستراتيجية لجعل المدرسة نواة التغيير والتمكين؛ حيث قامت أخيراً باعتماد نموذج إشرافي لقطاع الإشراف التربوي، لتصبح مُوجهةً لدعم ومساندة المدارس ذات الأداء المنخفض والعمل على تقليص إدارات التعليم لـ 16 إدارة، ونقل جميع أعمال التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المباني والأمن والسلامة لشركة تطوير القابضة، وتفريغ إدارات التعليم والمدارس للعملية التعليمية.
ونفّذت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تقويم وتصنيف المدارس من خلال مشروع التقويم المدرسي، وكذلك إنشاء المركز الوطني للمناهج، وتعديل العمليات، ما يُسهم في رفع جودة منظومة التعليم الوطنية.