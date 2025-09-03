المملكة الرابعة عالميًا بجودة الطرق.. ابتكارات اسهمت في تقليل الوفيات لأقل من 5 لكل 100 ألف بحلول 2030

وأشار "الحازمي" إلى أن الهيئة العامة للطرق تعمل على تطوير الأبحاث والتجارب العملية انطلاقاً من دورها كجهاز حكومي مشرف ومنظم لقطاع الطرق في المملكة، وتماشياً مع رؤية إستراتيجية القطاع التي نصت على التشجيع على الابتكار، كما تسهم إستراتيجية قطاع الطرق في رفع مستوى جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالمياً، وخفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030، ليواصل قطاع الطرق دوره الريادي في تمكين العديد من القطاعات الحيوية والواعدة وذلك عبر شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى على مستوى العالم في ترابطها بأكثر من 73 ألف كيلومتر كما تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق بين دول مجموعة العشرين (G20)، حيث بلغ مؤشر جودة الطرق في المملكة 5.7.