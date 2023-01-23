ضمن 8 محطات فريدة.. انطلاق معرض الرياض للفضاء حتى 20 فبراير

ويضيف المعرض تجارب تعليمية وتفاعلية حية، تُمكّن الزوار بمختلف فئاتهم العمرية من التعرف على علوم الفضاء بشكل مباشر من خلال 8 محطات للتجارب المختلفة، تزخر بالمعلومات الفريدة حول استكشاف تطور علم الفلك، وعلم الكونيات، وعدد من النظريات العلمية الحديثة حول طبيعة الكون، من خلال استخدام ألعاب تعليمية ممتعة، وأجهزة محاكاة تفاعلية، وتقنيات تستخدم لدراسة الكون مثل: التلسكوب، والأقمار الصناعية وغيرها، بالإضافة لتنظيم دورات تفاعلية لكل الفئات التي توّضح أسرار الفضاء وعلومه واكتشافاته.