في منافسات اليوم الثاني.. احتدام المواجهات في كأس نادي الصقور بحفر الباطن

استكملت اليوم في محافظة حفر الباطن منافسات اليوم الثاني من كأس نادي الصقور السعودي، بالميدان الواقع في طريق الملك عبدالعزيز، بستة أشواط مثيرة تنافس فيها هواة محليون من الصقارين.
وحقق المركز الأول في شوط (مثلوث جير فرخ) الصقر (هزاع) للمالك عبدالعزيز بن سلطان بن بصيص بزمن (15.900)، فيما جاء الصقر (الزعفراني) للمالك باسم بن مساعد الرشيدي في المركز الثاني بـ (16.090)، وجاء الصقر (موفقة) لمالكه فيصل بن سعيد المطيري في المركز الثالث بـ (16.375).
أما الشوط الثاني (مثلوث جير قرناس)، فقد جاء في المركز الأول الصقر (سرهود) لمالكه سعد بن محمد الخالدي بزمن (15.943)، يليه الصقر (M2) للمالك منصور بن سالم الغاشم بوقت (16.450) محققًا المركز الثاني، وحقق الصقر (معزز) المركز الثالث للمالك جارالله بن علي المري بـ (16.462) .
وانتزع صدارة الشوط الثالث (جير بيور فرخ) الصقر (40) للمالك فيصل بن سعيد المطيري بـ (16.864)، فيما جاء الصقر (شقران) لمالكه سلطان بن راشد الدوسري في المركز الثاني بزمن(17.238)، والصقر (الزناتي) للمالك سالم بن محمد المري في المركز الثالث بـ(17.527).
وفي الشوط الرابع ( جير بيور قرناس) حقق الصقر (بدران) للمالك مشاري بن فهد العرادي المركز الأول بزمن (15.864)، وجاء الصقر (الكايد) لمالكه حاتم بن عبدالحافظ المطيري ثالثًا بزمن (16.103)، فيما حصد الصقر (homeless) للمالك تركي بن مناحي أبو شويربات بزمن (16.264).
وحقق الصقر (عديم) المركز الأول في منافسات الشوط الخامس (حر فرخ) لمالكه جمال بن كريم الرشيدي بـ (17.038)، تلاه الصقر (01) للمالك تركي بن مناحي أبو شويربات في المركز الثاني بزمن(17.679)، وجاء في المركز الثالث الصقر (نبهان) للمالك عبدالعزيز بن جويز الفهيقي بـ(17.851)،
فيما جاء بصدارة الشوط السادس (حر قرناس) الصقر (هداج) للمالك جابر بن محمد المري محققًا المركز الأول بزمن (16.386)، وحصد الصقر (شقران) لمالكه معجب بن محمد الدوسري المركز الثاني بـ (16.759)، وتُوج الصقر (مشهور) للمالك ياسر بن سعدون الشمري بوقت زمني (16.934).
وستستأنف منافسات يوم غد الجمعة بستة أشواط وهي على النحو التالي: (مثلوث جير فرخ)، و(مثلوث جير قرناس)، و(جير بيور فرخ)، و(جير بيور قرناس)، و(حر فرخ)، و(حر قرناس).