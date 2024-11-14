في منافسات اليوم الثاني.. احتدام المواجهات في كأس نادي الصقور بحفر الباطن

استكملت اليوم في محافظة حفر الباطن منافسات اليوم الثاني من كأس نادي الصقور السعودي، بالميدان الواقع في طريق الملك عبدالعزيز، بستة أشواط مثيرة تنافس فيها هواة محليون من الصقارين.