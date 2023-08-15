مراقبة موجة أمطار أكثر اتساعًا تبدأ بالتأثير على المملكة مع نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام

يراقب مركز طقس العرب -عن كثَب- مخرجات الخرائط الجوية التي باتت تشير إلى أن هناك موجة جديدة من الأمطار يُتوقع أن تؤثر على أجزاء واسعة من غرب المملكة مع نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله، وقد تطال بعض المناطق الوسطى ولكن بشكل متفرق إجمالًا، ويُتوقع أن تترافق بتساقط زخات من البرد الذي قد يكون كثيفًا أحيانًا؛ لا سيما فوق رؤوس الجبال ونشاط في الرياح الهابطة.