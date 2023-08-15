مراقبة موجة أمطار أكثر اتساعًا تبدأ بالتأثير على المملكة مع نهاية الأسبوع وتستمر لعدة أيام

يراقب مركز طقس العرب -عن كثَب- مخرجات الخرائط الجوية التي باتت تشير إلى أن هناك موجة جديدة من الأمطار يُتوقع أن تؤثر على أجزاء واسعة من غرب المملكة مع نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله، وقد تطال بعض المناطق الوسطى ولكن بشكل متفرق إجمالًا، ويُتوقع أن تترافق بتساقط زخات من البرد الذي قد يكون كثيفًا أحيانًا؛ لا سيما فوق رؤوس الجبال ونشاط في الرياح الهابطة.
ويأتي ذلك نتيجة توقعات باندفاع منخفضات جوية في طبقات الجو العالية والمتوسطة من جنوب الجزيرة العربية، بالتزامن مع دعم الرطوبة من المناطق الاستوائية بسبب تقدم الحزام الموسمي لتلاقي الرياح إلى أجواء الجزيرة العربية (ITCZ)، واستجابة سطحية للمنخفضات الحرارية بشكل فعال.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تتركز فرص تكاثر السحب الركامية خلال الأيام القليلة القادمة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وقد تطال بعض مرتفعات مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة في مجملها قد يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا، كما يحتمل تكوّن بعض السحب الركامية في نطاقات ضيقة إجمالًا من مرتفعات تبوك والمدينة المنورة.
وتشتد الأمطار الموسمية على المرتفعات الجنوبية الغربية بدءًا من يوم الخميس مع ارتفاع فرص جريان الأودية والسيول في القطاع الجنوبي الغربي على وجه التحديد.
وبحسب المتنبئين في "طقس العرب"، يتوقع أن تتزايد وتيرة الاضطرابات الجوية يوم الجمعة ومطلع الأسبوع القادم بشكل إضافي، لتشمل أجزاء عديدة من جنوب غرب المملكة بما فيها جازان وعسير وكذلك الأجزاء الساحلية من المنطقتين، بالإضافة إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تطال بعض مرتفعات تبوك، وتكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء ومترافقة مع تساقط للبرد؛ مما يتسبب في جريان الأودية والشعاب، كما تُصحَب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح.
كما تشمل الأمطار بشكل متفرق أجزاء من الوسطى والشرقية وخاصة الأجزاء الغربية من مناطق حائل والقصيم والرياض إداريًّا، مع هطول أمطار متفرقة، كما تُصحَب هذه الزخات الرعدية بهبات قوية من الرياح؛ مما قد يؤدي إلى تشكل عواصف غبارية بشكل محلي ومؤقت.