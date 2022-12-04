"الموارد البشرية" تطلق مبادرة "تطوع بخبرتك" للعام الثاني.. وهذه أهدافها

ويمكن للجميع الاستفادة من المبادرة بالتسجيل فيها من خلال الرابط: mailto:https://hrsd.gov.sa/tasnef/ar/node/773 ، علمًا بأن المبادرة تقام في مدينة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 - 8 ديسمبر 2022، في الفترة من 2:00م وحتى 9:00م في فندق الفيصلية بقاعة الأمير سلطان الكبرى.