"الموارد البشرية" تُنظّم ملتقى "التحول الرقمي" في عدة مناطق.. لاستعراض أبرز الإنجازات

ويستهدف الملتقى زيارة عدد من المناطق وهي: عسير، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، حيث تسعى الوزارة إلى التوعية بأهمية التحول الرقمي، وتعزيز وإثراء التجربة الرقمية في المملكة، وإبراز الجهود لأعمال الوزارة الرقمية ومُنجزاتها، كما سيتضمن ورش عمل متنوعة وجلسات حوارية؛ لمناقشة استراتيجية التحول الرقمي في المملكة.