ضمن برنامج "حياك".. "تعليم الطائف" تستقبل 390 معلمًا ومعلمة

استقبلت الإدارةُ العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، أكثرَ من 390 معلمًا ومعلمة، في البرنامج الوزاري "حيّاك"؛ لاستقبال وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد، الذي تنظّمه إدارة الموارد البشرية على مسرح الإدارة بالحلقة الشرقية.
حضر الفعاليةَ نيابةً عن المدير العام للتعليم المساعدُ للشؤون التعليمية محمد بن عامر النفيعي، وقياداتٌ تعليمية.
ويهدف "حيّاك" إلى تهيئة وإعداد المعلّمين الجدد، وتعزيز دورهم في أداء الرسالة التعليمية، والمشاركة في بناء الوطن، وتنمية قدرات ومعارف أبنائه الطلبة، وخلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة.
من جانبه رحّب المساعد للشؤون التعليمية، نيابة عن المدير العام للتعليم، بالمعلمين والمعلمات الجدد، وقدم لهم التهنئة باختيارهم لأداء هذه الرسالة السامية، متمنِّيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجاز.
وأكد "النفيعيُّ" عظمَ مكانة المعلم ورسالته المهنية السامية، وأهمية ما يبذله ويغرسه في نفوس الأجيال وعقولهم، مشيرًا إلى دور المعلمين والمعلمات في تعزيز الإمكانات والقدرات، ومواجهة التحديات؛ لبناء جيل واعد يبني الوطن ويحافظ عليه.
واحتوى برنامج التهيئة "حيّاك" على العديد من المحطات، تضمَّنت الإشارة إلى الأنظمة واللوائح في الوظائف التعليمية، والأنظمة التقنية والتطبيقات التي تهمُّ المعلّم خلال مسيرة عمله، والتوعية بسياسة الأمن السيبراني، وآليات العمل، وأخلاقيات المهنة.
يذكر أن برنامج "حياك" يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات الجدد، بمنحهم فرصةَ التعرُّف على الأنظمة والإجراءات وآليات العمل في الوظائف التعليمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.