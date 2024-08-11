ضمن برنامج "حياك".. "تعليم الطائف" تستقبل 390 معلمًا ومعلمة

من جانبه رحّب المساعد للشؤون التعليمية، نيابة عن المدير العام للتعليم، بالمعلمين والمعلمات الجدد، وقدم لهم التهنئة باختيارهم لأداء هذه الرسالة السامية، متمنِّيًا لهم عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والإنجاز.