شركة فرنسية تبحث إنشاء تلفريك يربط جبال هروب بالجبل الأسود ووادي لجب

ولفت إلى توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين لتعريفهم بالمحافظات الجبلية، وخلق فرص استثمارية، وتسهيل العقبات أمامهم؛ حيث تم التنسيق مع البلدية وأمانة منطقة جازان ومجلس التنمية السياحي، لدراسة وطرح المشروع؛ مؤكداً أن تنفيذ التلفريك سوف يكون على مرحلتين؛ الأولى من منتزه الرحيين إلى منتزه مشعود، والمرحلة الثانية من هروب إلى منتزه وحديقة البلدية في أسفل جبل منجد.