شركة فرنسية تبحث إنشاء تلفريك يربط جبال هروب بالجبل الأسود ووادي لجب

بحثت أمانة جازان إمكانية إنشاء تلفريك يربط بين قمم جبال هروب والجبل الأسود ووادي لجب بمحافظة الريث مع شركة بوما قروب الفرنسية المتخصصة في إنشاء وتشييد "التلفريك"، وذلك لما تحظى به مرتفعات المنطقة من نقاط جذب سياحية على مدار العام.
وكان محافظ "هروب" قد بين في وقت سابق أن المحافظة تشهد استثمارات كبيرة ستنقلها إلى مصافّ المحافظات السياحية بالمنطقة، من بينها قريباً طرح فكرة إنشاء تلفريك في المحافظة للاستثمار؛ ليصبح أول تلفريك على مستوى المنطقة.
ولفت إلى توجيهات أمير منطقة جازان ونائبه لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين لتعريفهم بالمحافظات الجبلية، وخلق فرص استثمارية، وتسهيل العقبات أمامهم؛ حيث تم التنسيق مع البلدية وأمانة منطقة جازان ومجلس التنمية السياحي، لدراسة وطرح المشروع؛ مؤكداً أن تنفيذ التلفريك سوف يكون على مرحلتين؛ الأولى من منتزه الرحيين إلى منتزه مشعود، والمرحلة الثانية من هروب إلى منتزه وحديقة البلدية في أسفل جبل منجد.
وتابع: سيكون التلفريك وجهة سياحية لزوار المحافظة وخارجها، وتقوم بلدية هروب بجهود مشكورة، وهي بصدد إنشاء متحف لجمع التراث بالمحافظة، التي تتميز بموروث شعبي كبير تسعى للحفاظ عليه ليسهل على السياح الوصول إليه وزيارته.