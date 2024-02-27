"نائب أمير المدينة" يشيد بجهود العاملين في مهرجان الزهور والحدائق بـ"ينبع الصناعية"

أشاد الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة بجهود العاملين كافة في مهرجان الزهور والحدائق التي تُسهم بدورها في دعم عجلة التنمية الاقتصادية المحلية، وترسم ملامح من التقدم والتنمية التي تشهدها مدينة ينبع الصناعية، مشيدًا بدور الهيئة الملكية في تحقيق التوازن بين التطور الصناعي والمتطلبات البيئية ومواصلتها لدعم برامج منظومة التنمية المستدامة والمبادرات البيئية والثقافية والاجتماعية.
جاء ذلك بعد زيارة نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء لمهرجان الزهور والحدائق الرابع عشر والذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع حتى التاسع من مارس المقبل في مدينة ينبع الصناعية.
وخلال الجولة قدّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني، شرحًا تعريفيًا لنائب أمير المنطقة ووفد اتحاد الغرف السعودية، عن فعاليّات المهرجان وما يحتويه من برامج تُسهم بشكل فعّال في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.
كما اطّلع الأمير سعود بن خالد الفيصل، على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المهرجان لتكون محفزًا للاقتصاد المحلي، وزار أبرز مكونات المهرجان بنسخته الحالية التي حققت أرقامًا قياسية في موسوعة جينيس العالمية، تشمل أكبر كلمة مكونة من الزهور الطبيعية باسم خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى أكبر مجسم مكوّن من مواد معاد تدويرها على هيئة صاروخ فضائي، إلى جانب احتضان المهرجان لأكبر سلّة زهور في العالم.