"نائب أمير المدينة" يشيد بجهود العاملين في مهرجان الزهور والحدائق بـ"ينبع الصناعية"

كما اطّلع الأمير سعود بن خالد الفيصل، على الفرص الاستثمارية التي يوفرها المهرجان لتكون محفزًا للاقتصاد المحلي، وزار أبرز مكونات المهرجان بنسخته الحالية التي حققت أرقامًا قياسية في موسوعة جينيس العالمية، تشمل أكبر كلمة مكونة من الزهور الطبيعية باسم خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى أكبر مجسم مكوّن من مواد معاد تدويرها على هيئة صاروخ فضائي، إلى جانب احتضان المهرجان لأكبر سلّة زهور في العالم.