تجدد المطالبة بإكمال مشروع جسر المشاة بشارع عمر قاضي بالشرائع

يذكر أن جسر المشاة بدأت انطلاقة مشروعه في الشرائع عام 1437 وحتى هذه اللحظات يسير ببطء، وتقدر تكلفته بـ5 ملايين ريال. وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أوضحت أن أسباب تعثر المشروع بسبب تصريح الحفريات؛ نظرًا لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع.