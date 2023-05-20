تجدد المطالبة بإكمال مشروع جسر المشاة بشارع عمر قاضي بالشرائع

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في إنشاء حاجز حديدي يفصل بين طريق الخدمة والطريق السريع في شارع المهندس عمر قاضي، بهدف منع عبور المشاة من قطع الطريق واستخدام المسارات المخصصة للمشاة.
"سبق" بدورها وثقت مساء اليوم، أعمال إنشاء الحاجز الحديدي والفاصل بين الخط السريع والخدمة في المسارين لشارع المهندس عمر قاضي.
إنشاء هذا الحاجز الحديدي على الطريق جدد مطالبات مستخدمي طريق المهندس عمر قاضي بضرورة إكمال مشروع جسر المشاة في الطريق ذاته؛ إذ مع الانتهاء من إنشاء الحاجز سيكون من الصعوبة على المشاة الراغبين الانتقال من مسار الخدمة إلى الطريق الآخر إلا القفز من فوق الحاجز مما يعرضهم للخطر.
يذكر أن جسر المشاة بدأت انطلاقة مشروعه في الشرائع عام 1437 وحتى هذه اللحظات يسير ببطء، وتقدر تكلفته بـ5 ملايين ريال. وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أوضحت أن أسباب تعثر المشروع بسبب تصريح الحفريات؛ نظرًا لوجود مسارات شبكة بنية تحتية للخدمات، منها الكهرباء، تعيق عمل المشروع.