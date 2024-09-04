السفارة في فيتنام تحذر السعوديين هناك من العاصفة ياغي "YAGI"

نوهت سفارة المملكة لدى جمهورية فيتنام بأن المواطنين السعوديين الموجودين في فيتنام، عليهم توخي الحيطة والحذر، بعدما أعلنت السلطات المحلية الفيتنامية عن احتمالية تأثر المناطق الساحلية الشمالية، والشمالية الشرقية، والمناطق الوسطى في فيتنام بالعاصفة ياغي (YAGI).