محليات
السفارة في فيتنام تحذر السعوديين هناك من العاصفة ياغي "YAGI"
دعت لاتباع تعليمات السلامة ومتابعة التحذيرات والإرشادات
نوهت سفارة المملكة لدى جمهورية فيتنام بأن المواطنين السعوديين الموجودين في فيتنام، عليهم توخي الحيطة والحذر، بعدما أعلنت السلطات المحلية الفيتنامية عن احتمالية تأثر المناطق الساحلية الشمالية، والشمالية الشرقية، والمناطق الوسطى في فيتنام بالعاصفة ياغي (YAGI).
وأشارت السفارة إلى أن إعلان السلطات الفيتنامية تضمن أن العاصفة ستكون خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر 2024م.
ونصحت السفارة باتباع تعليمات السلامة ومتابعة التحذيرات والإرشادات الصادرة من السلطات المحلية في فيتنام.
وقالت سفارة المملكة: يمكن التواصل مع السفارة لمزيد من المعلومات، أو في الحالات الطارئة على الرقم التالي: (٨٤٩١٦٦٣٢٩٢٦+).