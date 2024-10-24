تحت قيادة حكيمة.. "العجمي": المملكة تؤكّد دورها الريادي في قيادة جهود الاستقرار بالمنطقة

كما تبرز المملكة في عدة ملفات رئيسية على مستوى الإقليم؛ ومنها القضية الفلسطينية التي تؤكد أن السعودية مستمرّة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق حلّ عادل وشامل؛ استنادًا إلى مبادرة السلام العربية، وقيادة التحالف لدعم الشرعية اليمنية ومواجهة الميليشيات الحوثية، مع تقديم مساعدات إنسانية واسعة، ومواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، والسعي لتحسين العلاقات من خلال الحوار البنّاء، وتعزيز دور ريادي في استقرار أسواق الطاقة من خلال قيادة منظمة "أوبك".