قرار بإدانة 14 مخالفًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2795/ل.س/2023م لعام 1444هـ، وتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من: خالد بن ناصر بن عبدالله بن مهيني، وهيثم بن فهد بن مزيد المزيد، ومشعل بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، ومحمد بن عبدالرحمن بن محمد الرقيب، وسلمى بنت مهناء بن حمد الجشعي الشمري، وعبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المانع، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل عثمان التميمي، وفهد بن خميس بن محمد آل هديب، وأحمد بن صالح بن محمد السلطان، ومحمد بن خميس بن محمد آل هديب، وعبدالمحسن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشويمان، وزياد بن حمد بن زيد الصويغ، وفيصل بن عبدالله بن محمد بن سعيدان، وطلال بن محمد بن سالم آل سالم العمري.