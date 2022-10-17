مؤتمر anb لأعمال المصرفية الإسلامية يبحث ويناقش في آفاق تطور صناعة المصرفية الإسلامية وتفعيل أدواتها

وأضاف التويجري خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر anb لأعمال المصرفية الإسلامية CIB الذي اختتم فعالياته مساء يوم الخميس في فندق فيرمونت الرياض بمشاركة جمع من علماء وخبراء المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي من مختلف أقطار العالم الإسلامي، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة تفاعلية لعرض الآراء وتبادل الأفكار والبحوث التي تعنى بتطوير المزيد من المنتجات والحلول المصرفية والمالية الإسلامية، وبما يسهم في إثراء بيئة العمل المصرفي الإسلامي.