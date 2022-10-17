مؤتمر anb لأعمال المصرفية الإسلامية يبحث ويناقش في آفاق تطور صناعة المصرفية الإسلامية وتفعيل أدواتها

أكد نائب العضو المنتدب للبنك العربي الوطني anb نزار التويجري أن ما يشهده قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية اليوم من نمو متسارع وإقبالٍ متزايد، يحتّم على المؤسسات المصرفية والمالية تبنّي المزيد من المبادرات القادرة على إفراز حلول ومنتجات وخدمات مبتكرة أكثر مرونة وقابلية للاستجابة لمتطلبات العملاء المتنامية.
وأضاف التويجري خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر anb لأعمال المصرفية الإسلامية CIB الذي اختتم فعالياته مساء يوم الخميس في فندق فيرمونت الرياض بمشاركة جمع من علماء وخبراء المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي من مختلف أقطار العالم الإسلامي، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة تفاعلية لعرض الآراء وتبادل الأفكار والبحوث التي تعنى بتطوير المزيد من المنتجات والحلول المصرفية والمالية الإسلامية، وبما يسهم في إثراء بيئة العمل المصرفي الإسلامي.
وناقش المؤتمر على مدى يومين سلسلة من أبرز المحاور والمواضيع الحيوية المرتبطة بواقع المصرفية الإسلامية وتطورها بمشاركة عدد من الباحثين والمعقبين ذوي العلم الشرعي والخبرة في صناعة العمل المصرفي الإسلامي. حيث خصص المؤتمر الجلسة الأولى لعنوان: تطوير عقد المضاربة برئاسة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والتي تناولت تنويع المنتجات التمويلية في المؤسسات المصرفية والمالية، وتعزيز عقود المشاركات لأثرها التنموي الكبير.
أما الجلسة الثانية من أعمال المؤتمر في بحثت في موضوع "المرابحة مع الالتزام بالحسم" لما له من أهمية كبيرة في التطبيقات ومنتجات المصرفية الإسلامية خصوصاً لملائمته للكثير من الهياكل التمويلية. وترأس الجلسة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق.
وخلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر بحث المشاركون في موضوع "اعتبار سكوت العميل وعدم اعتراضه رضاً بتعديل الالتزامات في الشروط والعقود" والمرتبط بأثر "سكوت العميل" في تطبيقات أعمال المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية عند الحاجة لتغيير بعض الشروط والأحكام أو تعديلها، حيث ترأس الجلسة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالستار قطان المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عضو اللجنة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
وفي ختام المؤتمر خلص المشاركون إلى سلسلة من التوصيات والنتائج التي سيتم إعلانها ضمن كتيب خاص يتولى anb إصداره وتوزيعه على مختلف المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي.
واعتبر رئيس المصرفية الإسلامية في anb وليد المعجل أن انعقاد المؤتمر يكتسب أهميته لتزامنه مع إطلاق الهوية الجديدة للبنك العربي الوطني، والذي تستحوذ فيه المصرفية الإسلامية على مكانة متقدمة ضمن أجندة استراتيجية رحلة التحول التي يتبناها البنك بهدف تطوير آفاق العمل المصرفي الإسلامي، وتحفيز الأدوات والحلول التي تدعم نمو وتطور هذا القطاع المصرفي الحيوي.