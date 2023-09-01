"ريف" يستعرض برامجه التنموية في مهرجان المنتجات الزراعية بتيماء

نظم برنامج "ريف السعودية"، أمس، لقاءً تعريفياً عن دعم برامجه التنموية، ضمن مشاركته في فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة تبوك بمحافظة تيماء.
واستعرض اللقاء ما يقدمه "ريف السعودية" من خدمات للمزارعين والقطاعات التي يدعمها، إلى جانب قواعد البرنامج وقيم الدعم فيه، وكيفية الاستفادة من هذا الدعم الحكومي المميز لخدمة أبناء وبنات المملكة وتنمية مشاريعهم المستدامة، كما تم التنويه خلال اللقاء أن دعم البرنامج متاحاً أمام المزارعين ومطوري منتجات التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط المتوافرة في موقع " ريف السعودية" عبر الإنترنت https://reef.gov.sa/#/landing-page مع مواصلة دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته الاستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمملكة.
وفي جانب آخر، يقدم البرنامج من خلال مشاركته في المهرجان معلومات وافية للمزارعين والزوار، حول الخدمات التي يقدمها البرنامج، بهدف خلق تنمية ريفية زراعية مستدامة في كافة مناطق المملكة، ويعمل على تعزيز قدرات صغار مربي النحل والمنتجين الزراعيين، من خلال تقديم الدعم الذي يشمل: منتجات البن السعودي، والمحاصيل البعلية، والثروة الحيوانية والسمكية، والفواكه، إضافة لقطاع النحل وإنتاج العسل، والورود، ومنتجات القيمة المضافة.