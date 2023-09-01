"ريف" يستعرض برامجه التنموية في مهرجان المنتجات الزراعية بتيماء

واستعرض اللقاء ما يقدمه "ريف السعودية" من خدمات للمزارعين والقطاعات التي يدعمها، إلى جانب قواعد البرنامج وقيم الدعم فيه، وكيفية الاستفادة من هذا الدعم الحكومي المميز لخدمة أبناء وبنات المملكة وتنمية مشاريعهم المستدامة، كما تم التنويه خلال اللقاء أن دعم البرنامج متاحاً أمام المزارعين ومطوري منتجات التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط المتوافرة في موقع " ريف السعودية" عبر الإنترنت https://reef.gov.sa/#/landing-page مع مواصلة دعمه لصغار المزارعين، وفق مستهدفاته الاستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، والإسهام في الأمن الغذائي، وتحسين دخل وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بالمملكة.