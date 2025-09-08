افتتاح محطة توقف النقل العام في جامعة تبوك لخدمة 33 حيًا

افتتح رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز الغامدي, بحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام اليوسف اليوم، محطة توقف النقل العام بالمدينة الجامعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات النقل لطلاب الجامعة ومنسوبيها، وربطها بمسارات النقل العام في مدينة تبوك.
وأوضحت أمانة منطقة تبوك، أن مشروع النقل العام بالحافلات يخدم المدينة الجامعية من خلال مسارين مباشرين يتقاطعان مع بقية مسارات النقل العام في تبوك، ويخدم 33 حيًا عبر مسارات مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 4 محطات توقف مخصصة لطلاب الجامعة ومنسوبيها، كما يشمل المشروع تخفيضًا بنسبة 50% للطلاب والطالبات، مع توفير وسائل دفع واشتراك ذكية ومتعددة تشمل البطاقات البنكية، وتطبيق الجوال الخاص بالمشروع وبطاقات النقل المدفوعة مسبقًا.
وأكدت أن المشروع يتميز بكون 25% من الحافلات كهربائية؛ لتكون تبوك بذلك أول مدينة على مستوى المملكة تشغل هذه النسبة من الحافلات الصديقة للبيئة.