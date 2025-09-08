افتتاح محطة توقف النقل العام في جامعة تبوك لخدمة 33 حيًا

وأوضحت أمانة منطقة تبوك، أن مشروع النقل العام بالحافلات يخدم المدينة الجامعية من خلال مسارين مباشرين يتقاطعان مع بقية مسارات النقل العام في تبوك، ويخدم 33 حيًا عبر مسارات مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 4 محطات توقف مخصصة لطلاب الجامعة ومنسوبيها، كما يشمل المشروع تخفيضًا بنسبة 50% للطلاب والطالبات، مع توفير وسائل دفع واشتراك ذكية ومتعددة تشمل البطاقات البنكية، وتطبيق الجوال الخاص بالمشروع وبطاقات النقل المدفوعة مسبقًا.