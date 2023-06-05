624 طناً.. الأمن الغذائي تنهي إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد

وأضاف، أن فترة وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2023م) بواقع (10) بواخر موزعة على (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (186) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (249) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (189) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتمّت الترسية على شركتين منها كانت عروضهما مطابقة للمواصفات والأقل سعراً.