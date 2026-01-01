بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من 1 يناير 2026

وأوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن آلية التحويل الإلكتروني تتم عبر خطوات ميسرة وآمنة، تبدأ بربط رقم جوال العامل برقم الإقامة، ثم فتح حساب بنكي أو محفظة رقمية باسم العامل، ليتمكن صاحب العمل من تحويل الراتب باستخدام خدمة “تحويل رواتب العمالة المنزلية”، والتي توفر العديد من المزايا، أبرزها توثيق دفع الرواتب، وضمان انتظامها، وتيسير الإجراءات عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو مغادرة العامل، إلى جانب تمكين العامل من تحويل راتبه إلى أسرته في بلده بطريقة آمنة وموثوقة.