خلال أسبوع.. "أمانة الرياض" تنفّذ أعمال صيانة شاملة لتحسين البنية التحتية

وأوضحت "الأمانة"، أنها نفّذت أعمال إصلاح الحفر والهبوطات بمساحة بلغت 30,996 متراً مربعاً، إلى جانب دهان الأرصفة على امتداد 91,384 متراً؛ ما يعزّز من جمالية الشوارع، ويزيد من وضوح المسارات.