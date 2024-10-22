خلال أسبوع.. "أمانة الرياض" تنفّذ أعمال صيانة شاملة لتحسين البنية التحتية

كشفت أمانة منطقة الرياض عن تنفيذ مجموعة من أعمال التشغيل والصيانة خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2024، بهدف تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية في المدينة.
وأوضحت "الأمانة"، أنها نفّذت أعمال إصلاح الحفر والهبوطات بمساحة بلغت 30,996 متراً مربعاً، إلى جانب دهان الأرصفة على امتداد 91,384 متراً؛ ما يعزّز من جمالية الشوارع، ويزيد من وضوح المسارات.
كما بيّنت "الأمانة" أنها قامت بسفلتة الطرق بمساحة تصل إلى 162,085 متراً مربعاً، إضافة إلى صيانة أنابيب الصرف الصحي بطول 567 متراً؛ ما يضمن تحسين التصريف ويحد من تجمُّع المياه.
وفي سياق أعمال التطوير، أكّدت "الأمانة" أنها أجرت صيانة الردّادات بطول 1,172 متراً، وأزالت 18 مطباً صناعياً لتحسين انسيابية حركة المرور. كما شملت الجهود غسل الحاويات بعدد 117,095 حاوية، وإزالة المخلفات الصلبة بمقدار 249 متراً مكعباً؛ لتعزيز النظافة العامة في المدينة.
وأشارت "الأمانة"، إلى أنها أنجزت صيانة إشارات المرور لـ142 إشارة، إلى جانب صيانة اللوحات الإرشادية بعدد 159 لوحة؛ ما يُسهم في تحسين توجيه السائقين وتعزيز السلامة المرورية.
وتؤكّد "الأمانة" التزامها بمواصلة هذه الجهود بشكلٍ مستمرٍ، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لتوفير بيئة حضرية متطورة، وتحقيق مستوى أعلى من جودة الحياة لسكان الرياض وزوّارها.