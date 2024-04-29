برئاسة وزير الخارجية.. انعقاد الاجتماع الوزاري السداسي مع الولايات المتحدة في الرياض

ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة؛ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.