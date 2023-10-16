"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على الطائف وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.