النائب العام يتفقد النيابة العامة بجدة ويلتقي منسوبيها والمستفيدين من خدماتها

والتقى بأعضاء ومنسوبي نيابة المحافظة، وتفقّد إجراءات سير العمل الجزائي في المحافظة، وحث على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة، كما التقى خلال زيارته عدداً من المستفيدين من النيابة واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه باتخاذ ما يلزم حيالها.