"كايسيد" يحتفي بمرور 10 أعوام على برنامج الزمالة الدولية..ويؤكد: الحوار أساس للسلام

احتفى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، في العاصمة البرتغالية لشبونة، بالذكرى العاشرة لإطلاق برنامج الزمالة الدولية، أحد أبرز برامجه لبناء قدرات القيادات الدينية والتربوية والمجتمعية حول العالم، وذلك بمشاركة شخصيات دينية ودبلوماسية وأكاديمية من عدة دول.
وأكد الأمين العام بالإنابة السفير أنطونيو ريبيرو دي ألميدا أن البرنامج انطلق قبل عقد إيمانًا بأن السلام المستدام يبدأ من المجتمعات المحلية، مبينًا أن “الحوار يجب أن يُبنى على الثقة المتبادلة وأن تُسمَع أصوات الناس في صناعة القرارات الوطنية والدولية”، مشيرًا إلى أن شبكة الزملاء تضم قيادات من نحو 100 دولة.
من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة لوران بسانيت أن نهج كايسيد يقوم على تعزيز التعاون بين القادة الدينيين وصناع القرار لمعالجة التحديات المشتركة، مؤكدًا أن البرنامج صُمّم لتعزيز الحوار خصوصًا في المناطق الأقل ممارسة له. فيما شدد الأمين العام الأسبق فيصل بن معمر على أن رؤية المركز تأسست على أن “السلام الحقيقي يصنعه أفراد ومجتمعات يلتقون على أرضية الثقة”.
وتناول مدير البرنامج البروفيسور أندرو ج. بويد أهمية الحوار بوصفه لقاءً يقوم على الإصغاء الفعّال والتعاون لتحقيق الأخوّة الإنسانية والسلام.
وشهدت الفعالية استعراضًا لمبادرات خريجي البرنامج خلال السنوات الماضية، إلى جانب جلسات حوارية حول تمكين الشباب، ودور القيادات النسائية، وتجارب التماسك المجتمعي، وقياس أثر مبادرات الحوار، إضافة إلى ورش عمل حول الحوارات في مرحلة ما بعد النزاعات.
واختُتمت المناسبة بتخريج دفعة زملاء عام 2025، حيث يواصل المئات من خريجي البرنامج – من نحو 100 دولة – الإسهام في بناء شبكة عالمية فاعلة لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش.