"كايسيد" يحتفي بمرور 10 أعوام على برنامج الزمالة الدولية..ويؤكد: الحوار أساس للسلام

من جهته، أوضح عضو مجلس الإدارة لوران بسانيت أن نهج كايسيد يقوم على تعزيز التعاون بين القادة الدينيين وصناع القرار لمعالجة التحديات المشتركة، مؤكدًا أن البرنامج صُمّم لتعزيز الحوار خصوصًا في المناطق الأقل ممارسة له. فيما شدد الأمين العام الأسبق فيصل بن معمر على أن رؤية المركز تأسست على أن “السلام الحقيقي يصنعه أفراد ومجتمعات يلتقون على أرضية الثقة”.