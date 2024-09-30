اللواء بسام عطية: الإرهاب ليس صورة دموية وأحزمة ناسفة بل حربًا على الأفكار

وتفصيلاً، استهلّ اللواء حديثه عن موضوع الأمن الفكري، موضحًا أنه موضوع واسع جدًّا، حيث تمت مناقشته في العديد من المقالات، والكتب، والرسائل التي كتبها الأساتذة، والصحفيون، والكتّاب، والفلاسفة، والعلماء، تناولت جميعها الجوانب المتعلقة بالفكر وطرق حمايته.