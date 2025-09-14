الثقافة والفنون بالأحساء تنظم معرض «وجود» بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين

تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالأحساء، مساء يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025م، معرضًا فنيًا جماعيًا بعنوان “وجود”، وذلك بمقر الجمعية في مبنى المكتبة العامة – قاعة محمد الصندل للفنون البصرية، ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام متتالية، بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من داخل محافظة الأحساء وخارجها.
ويأتي المعرض كمنصة إبداعية تجمع بين المواهب التشكيلية المميزة وتفتح المجال أمام الجمهور لاكتشاف تجارب فنية متنوعة تحمل رسائل بصرية عميقة تعكس ثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد علامه، المدير التنفيذي لوجود، أن الفعالية ستتضمن معرضًا فنيًا مصاحبًا لعرض أعمال الفنانين المشاركين، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل فرصة للتعريف بمنصة “وجود” ودورها في خدمة الفنانين السعوديين والتسويق لإبداعاتهم على المستوى العالمي. وقال: “نعمل من خلال هذا المعرض على إبراز قيمة الفن السعودي وتوفير أداة رقمية حديثة للفنانين تساعدهم على الوصول إلى جماهير أوسع محليًا وعالميًا”.
وأضاف علامه أن الفعالية ستشهد أيضًا جلسة تصوير احترافية لأعمال الفنانين التشكيليين، بهدف مساعدتهم على رفع أعمالهم عبر منصة “وجود” الإلكترونية بطريقة تليق بقيمة الفن السعودي وتضمن وصوله إلى منصات التسويق العالمية.
ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس التنفيذي لمنصة وجود خالد بامحمد، الذي سيؤكد في كلمته على أهمية الشراكة بين الفعاليات الفنية والمؤسسات الثقافية في دعم الحراك الفني بالمملكة، وتعزيز مكانة الفنانين السعوديين في المشهد العالمي.
ويعكس معرض “وجود” حرص الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالأحساء على مواصلة دعمها للمواهب الفنية الشابة والمحترفة، وتقديم مساحات إبداعية تمكّنهم من إبراز تجاربهم للجمهور وتوسيع دائرة الاهتمام بالفنون البصرية.