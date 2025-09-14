الثقافة والفنون بالأحساء تنظم معرض «وجود» بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين

وفي هذا السياق، أوضح محمد علامه، المدير التنفيذي لوجود، أن الفعالية ستتضمن معرضًا فنيًا مصاحبًا لعرض أعمال الفنانين المشاركين، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل فرصة للتعريف بمنصة “وجود” ودورها في خدمة الفنانين السعوديين والتسويق لإبداعاتهم على المستوى العالمي. وقال: “نعمل من خلال هذا المعرض على إبراز قيمة الفن السعودي وتوفير أداة رقمية حديثة للفنانين تساعدهم على الوصول إلى جماهير أوسع محليًا وعالميًا”.