بمهرجان الهجن.. "سيف ولي العهد" الأغلى والجوائز تجاوزت 56 مليون ريال

وشهدت جميع النسخ من مهرجان ولي العهد للهجن، نقلات نوعية في ازدهار هذا القطاع الحيوي من حيث تطوير ميادين الركض والخدمات والتسهيلات المقدمة للملاك، وصولًا للوائح والأنظمة الداعمة لرياضة الهجن، كما ساهم المهرجان في أن تكون المملكة الوجهة الأولى على مستوى العالم اهتمامًا وتنظيمًا لها، وأضافت هذه النسخة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 شرائح إلكترونية آمنة لكل هجن مشاركة، تتميز هذه الشرائح بأرقام تسلسلية باسم المالك ورقم بطاقة الهوية، يتم الرجوع إليها حين تنتقل ملكيتها لمالك آخر.