مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يطلق غداً المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ المعتمد بــ 27 ساعة تعليم

برعاية سعادة مـديـر عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ علوان بن صالح الشمراني، يُفتتح غدًا الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025م، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ تحت شعار Compassion in Action “Transforming Emergency Care Experiences”، بمشاركة "52" متحدِّثًا من داخل المملكة وخارجها، وسيقدمون من خلال جلساته ما يزيد عن "40" محاضرة، و"5" ورش عمل، و"4" حلقات نقاشية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 27 ساعة تعليم طبي مستمر.