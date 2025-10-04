مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يطلق غداً المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ المعتمد بــ 27 ساعة تعليم

برعاية سعادة مـديـر عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ علوان بن صالح الشمراني، يُفتتح غدًا الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025م، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لطب الطوارئ تحت شعار Compassion in Action “Transforming Emergency Care Experiences”، بمشاركة "52" متحدِّثًا من داخل المملكة وخارجها، وسيقدمون من خلال جلساته ما يزيد عن "40" محاضرة، و"5" ورش عمل، و"4" حلقات نقاشية، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 27 ساعة تعليم طبي مستمر.
وأكد الدكتور فهد أبوقيان استشاري الطواريء اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الذي يعد من كبرى التظاهرات العلمية، نظراً لحساسية طب الطوارئ كتخصص معني بالتعامل مع الأمراض والإصابات الخطيرة المهددة للحياة، والتطورات البحثية والتقنية المتسارعة التي يشهدها التخصص بمختلف أقسامه. مؤكداً أن المؤتمر يستهدف أطباء الطوارىء والعناية المركزة "ICU" للكبار والصغار، وكذلك أطباء طب الأسرة والمجتمع والكوادر التمريضية، إضافة إلى المسعفين، وذوي الاختصاص.
وسيناقش عدة محاور أبرزها أحدث مستجدات طب الطوارئ والحوادث والحشود والكوارث، بجانب التطرق إلى إنعاش حالات الكبار والصغار، وكيفية تحسين نوعية العلاج والارتقاء بطب الطوارئ. فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بمستقبل التخصص في المنطقة، والتحديات وكيفية تحسين تجربة المراجع.
وقال د.أبوقيان أن هذا المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة للمستهدفين للاستفادة من علم وخبرات وتجارب الخبراء المشاركين، وهو ما سيسهم - إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية، وينعكس إيجاباً على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في أقسام الطوارئ.