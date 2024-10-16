"تجارب حرفية" تُمَكن 350 امرأة في مجال الفنون والحرف اليدوية

تَمكنت 350 امرأة من تعزيز دور المرأة في مجال الفنون والحرف اليدوية، عبر سلسلة لقاءات "تجارب حرفية" ضمن مبادرات شركة "نفيسة شمس" المجتمعية النوعية لعام 2024؛ بهدف تمكين المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا وإثراء المحتوى بقطاع الفنون اليدوية؛ عبر الربط بين الخبيرات والهاويات في مجال الحرف، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل.
وتناولت "تجارب حرفية" عدة مواضيع شيقة ومتنوعة في جوانب تصميم العباءات، والتصوير، وتنسيق الزهور، والنجارة، والتطريز اليدوي، والخط العربي، وغيرها؛ مما يوفر فرصة لإكسابهن مهارات جديدة وتطوير مواهبهن في بيئة مشجعة وداعمة.
وشارك في لقاءات "تجارب حرفية" متخصصاتٌ ومحترفات في عدة مجالات، واتسم طابعها بالأسلوب التفاعلي الملهم والمحفز للتعلم والمشاركة، بما يضمن تقديم محتوى ذي جودة عالية وتوجيهًا فعالًا للملتحقات بها؛ حيث تبادلت الحاضرات خلالها المعرفة النظرية والخبرات التطبيقية عبر مساحة مفتوحة للممارسة.
من جانبها أوضحت نائب المدير العام التنفيذي في شركة نفيسة شمس، الدكتورة مي طيبة، أن إطلاق سلسلة لقاءات "تجارب حرفية"، يهدف إلى تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، من خلال توفير بيئة داعمة تشجع المرأة على الابتكار والإبداع؛ لافتة إلى أن تمكين المرأة لا ينحصر في الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل يشمل أيضًا حفظ وتعزيز الموروث الثقافي الفني والحرفي؛ وهو ما يساهم بدوره في صون الثقافة السعودية لتتوارثها الأجيال المتعاقبة؛ وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ودعت الدكتورة طيبة كل النساء الراغبات في الاستفادة من هذه الفرصة إلى التسجيل في سلسلة لقاءات تجارب حرفية من خلال حسابات شركة نفيسة شمس على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث ستتاح للمشاركات فرصة تطوير مهاراتهن واكتشاف إمكانياتهن الإبداعية، بالإضافة إلى انضمامهن لمجتمع ملهم ومشجع على الإبداع.