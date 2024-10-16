"تجارب حرفية" تُمَكن 350 امرأة في مجال الفنون والحرف اليدوية

من جانبها أوضحت نائب المدير العام التنفيذي في شركة نفيسة شمس، الدكتورة مي طيبة، أن إطلاق سلسلة لقاءات "تجارب حرفية"، يهدف إلى تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، من خلال توفير بيئة داعمة تشجع المرأة على الابتكار والإبداع؛ لافتة إلى أن تمكين المرأة لا ينحصر في الجانب الاقتصادي فحسب؛ بل يشمل أيضًا حفظ وتعزيز الموروث الثقافي الفني والحرفي؛ وهو ما يساهم بدوره في صون الثقافة السعودية لتتوارثها الأجيال المتعاقبة؛ وهو ما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.