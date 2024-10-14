خلال عام واحد وبتقنيات الروبوت.. "التخصصي" يُجري 1092 زراعة عضو ناجحة

وحقق "التخصصي" تفوقًا في تجاوز تحديات التوافق بين المرضى والمتبرعين لزراعات الكلى، من خلال تنفيذ برنامج زراعة الكلى التبادلي الرائد، الذي يسهّل تبادل المتبرعين الأحياء الذين لا تتوافق فصائل دمهم وأنسجتهم مع المريض، وتوفير فرص أكبر لمرضى الفشل الكلوي المسجلين على قوائم الانتظار لزراعة الكلى، والذي ينطوي على استئصال وزراعة عدة كلى بالتزامن؛ وذلك في نهج طبي مكّن من تسريع عملية الحصول على الكلية المطابقة، وتجنيب المرضى الانتظار على قائمة الزراعة لأوقات طويلة حتى توفر المتبرعين؛ مما مكّنه من زراعة ما يزيد على 5000 كلية منذ تأسيس المركز.