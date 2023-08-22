حفاظًا على الصحة العامة.. إزالة 11781 مترًا مكعبًا من الأنقاض بالقطيف
أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر محرم الماضي، 11781 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات في محافظة القطيف، ورفعت 16183 طنًّا من النفايات، وعالجت 115 تجمعًا مائيًّا؛ وذلك للحد من تكاثر وانتشار الحشرات، حفاظًا على الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث.
وأوضحت أمانة الشرقية أن الفِرَق الميدانية مستمرة في أعمال النظافة والصحة العامة للارتقاء بمستوى الخدمات بمدن وأحياء المحافظة، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة؛ مشيرة إلى حملاتها المكثفة لأعمال الإصحاح البيئي في نطاق 6 بلديات بالمحافظة، ومعالجة البلاغات الواردة، لتحسين المستوى البيئي العام.
من جانب آخر، رصدت أمانة الشرقية -خلال جولاتها الميدانية في شاطئ نصف القمر- 18 كرفانًا يقوم أصحابها بتأجيرها دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وأبانت الأمانة أنه جرى إشعار أصحاب الكرفانات -في وقت سابق- بضرورة إخلاء هذه المواقع، وعدم الوقوف العشوائي في نطاق مدينة الظهران؛ حيث إن هذه الجولات تستهدف القضاء على مظاهر التشوه البصري والوقف العشوائي؛ وذلك للمحافظة على المنظر العام للمدينة وتحسين المشهد الحضري.