حفاظًا على الصحة العامة.. إزالة 11781 مترًا مكعبًا من الأنقاض بالقطيف

أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال شهر محرم الماضي، 11781 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات في محافظة القطيف، ورفعت 16183 طنًّا من النفايات، وعالجت 115 تجمعًا مائيًّا؛ وذلك للحد من تكاثر وانتشار الحشرات، حفاظًا على الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث.