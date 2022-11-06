3 جهات تتعاون لرفع الوعي المالي وتعزيز ثقافة الادخار

وتحرص غرفة مكة المكرمة على تعزيز الاقتصاد الكلي من خلال تمكين المستثمرين لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق رفاهية المواطن المنشودة، والمساهمة في نشر البرامج المعرفية والتنفيذية الهادفة لرفع الوعي المالي والاستثماري، وعملت على احتضان كافة القطاعات ذات الأثر الفعًال في عجلة التنمية الاقتصادية، كما اعتنت بملفات عديدة مثل الأسر المنتجة، وريادة الأعمال، والاستثمار تحقيقاً لأولوية المجتمع الحيوي الذي يهدف إلى رفع مساهمة مجتمع الأعمال في إجمالي الناتج المحلي، وتكاملاً مع الجهات الحكومية في المملكة.