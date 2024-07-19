"إغاثي الملك سلمان" ينفّذ عدة مشاريع في اليمن ولبنان والسودان وباكستان

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة؛ خدماتها العلاجية لـ251 مستفيدًا خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م.
وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية 47 مستفيدًا، وعيادةَ الطوارئ 144 حالة، وعيادةَ الباطنية 57 فردًا، وعيادةَ الصحة الإنجابية حالةٌ واحدة، وراجع عيادةَ التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية 70 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ249 فردًا، وراجع عيادةَ الجراحة والتضميد 5 أشخاص.
وفي لبنان واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذَ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزّع المشروعُ الأسبوع الماضي 25,000 ربطة خبز يوميًّا للعائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.
وفي السودان وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 580 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية سنار بولاية سنار في جمهورية السودان، استفاد منها 3،335 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان 2024م.
كما نفّذ المركزُ مشروعَ نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسبّبة له في مناطق: كراتشي ومالتي وشكاربور بإقليم السند، ومنطقة خزدار بإقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والمقام خلال الفترة من 15 مايو وحتى 10 يوليو 2024م، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 21.614 مريضًا، وتوزيع 4.683 نظارة طبية، وتنفيذ 2.038 عملية جراحية متخصصة تكلّلت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الطبية التطوعية التي تنفّذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف أنحاء العالم.