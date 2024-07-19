"إغاثي الملك سلمان" ينفّذ عدة مشاريع في اليمن ولبنان والسودان وباكستان

وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية 47 مستفيدًا، وعيادةَ الطوارئ 144 حالة، وعيادةَ الباطنية 57 فردًا، وعيادةَ الصحة الإنجابية حالةٌ واحدة، وراجع عيادةَ التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية 70 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ249 فردًا، وراجع عيادةَ الجراحة والتضميد 5 أشخاص.