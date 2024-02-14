"آل الشيخ "يعلن إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستُسهم في الصندوق كراعٍ رئيس، ووزارة الثقافة كراعٍ مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، مبينًا أن الصندوق يهدف في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.