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"آل الشيخ "يعلن إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي

يشارك فيها كبار نجوم الفن بالوطن العربي
رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ
رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إنشاء صندوقBig Time الاستثماري، حيث سيخصص الصندوق لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي.

وأوضح آل الشيخ أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستُسهم في الصندوق كراعٍ رئيس، ووزارة الثقافة كراعٍ مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي: شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني، مبينًا أن الصندوق يهدف في مرحلته الأولى إلى الاستثمار في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة معالي المستشار تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، التي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عددٍ من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، بهدف دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.

الهيئة العامة للترفيه
رئيس هيئة الترفيه
تركي آل الشيخ
صندوق Big Time الاستثماري
المحتوى العربي

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