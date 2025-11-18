اطلاق مبادرات شباب العالم لدعم الطاقة النظيفة في "كوب 30" بالبرازيل

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 30” في بيليم إطلاق مبادرات شبابية جديدة تُبرز دور التقنيات النووية في دعم التنمية المستدامة والانتقال نحو الطاقة النظيفة، بمشاركة خبراء شباب من دول أمريكا اللاتينية ودول البريكس.
وقدّم فريق Impact Team 2050 نتائج مشروع «حركة الشباب النووي في أمريكا اللاتينية»، المدعوم من “روساتوم”، والذي جمع شبابًا من تسع دول عبر برامج بناء القدرات والمنتديات والورش التعليمية. كما طرح الفريق أول إعلان شبابي دولي حول التعاون الذري، المتفق عليه بين قادة شباب من 33 دولة خلال أسبوع الذرة العالمي 2025 في موسكو.
وفي محور المفاعلات الصغيرة المعيارية، أطلقت وكالة طاقة الشباب في البريكس ومنصة البريكس النووية تقريرًا بعنوان «التقدم في المفاعلات الصغيرة المعيارية»، أعدّه 16 باحثًا من تسع دول، متناولًا مسارات نشر هذه التقنية ودعم التعاون بين دول البريكس ودول الجنوب العالمي. وافتتح الجلسة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف.
وتبرز هذه المبادرات، التي قُدمت في جناح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دور الجيل الجديد في صياغة مستقبل الطاقة النووية وتعزيز استخدامها في مسارات الاستدامة، مؤكدين أن “التفكير نوويًا هو التفكير في المستقبل والقدرة على الصمود”.
ومع التركيز المتزايد في “كوب 30” على التقنيات النووية — ومنها المفاعلات الصغيرة المعيارية — يواصل الشباب تقديم رؤى جديدة ومبادرات بحثية تسهم في دعم التحول العالمي نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.