اطلاق مبادرات شباب العالم لدعم الطاقة النظيفة في "كوب 30" بالبرازيل

وتبرز هذه المبادرات، التي قُدمت في جناح الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دور الجيل الجديد في صياغة مستقبل الطاقة النووية وتعزيز استخدامها في مسارات الاستدامة، مؤكدين أن “التفكير نوويًا هو التفكير في المستقبل والقدرة على الصمود”.