شركة "يلو" تطلق عروضاً خاصة دعماً للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن إطلاق عروض خاصة وحصرية لجماهير المنتخب الوطني السعودي، وذلك دعماً لصقور الأخضر في مهمتهم الحاسمة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الشركة على دعم الرياضة الوطنية وتسهيل حضور الجماهير ومساندتهم للمنتخب في مدرجات ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتشمل العروض المقدمة من "يلو" خصماً بنسبة 20% عند الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي ( https://yelo.onelink.me/z7Tl/infGIDAM ) أو تطبيق "يلو"، بالإضافة إلى خصم مميز بنسبة 50% على خدمة الشحن بين المدن عند استخدام الكود الترويجي “GIDAM” وذلك حتى يوم ١٥ اكتوبر الجاري. وتستهدف هذه العروض تمكين أكبر عدد من المشجعين من الحضور وتشجيع المنتخب في أهم محطاته نحو تحقيق حلم التأهل العالمي.
وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ حمد الحميّد، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، قائلاً: "نفخر في يلو بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الوطني الهام، ونؤمن بأن جماهير الأخضر هم الركيزة الأساسية لنجاح منتخبنا. ومن منطلق مسؤوليتنا المجتمعية، حرصنا على تقديم عروض استثنائية تُمكن المشجعين من مساندة المنتخب ودعمه في المدرجات. نسعى لأن تكون خدماتنا جزءاً من تجربة الجماهير في رحلتهم خلف الصقور الخضر، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق والنجاح في مشواره نحو كأس العالم."
يُذكر أن “يلو” لديها أكثر من 100 فرع تغطي مدنًا ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، ومملكة المغرب، وسويسرا. وتملك “يلو” خبرة لأكثر من 25 عامًا في مجالها، وتُوفّر مفهومًا يتجاوز الخيال؛ ليس مجرد سيارة، بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
اعرف أكثر: www.iyelo.com