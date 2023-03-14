هيئة السوق المالية توافق على تسجيل وطرح أسهم شركة "ون" للاستثمارات في سوق "نمو"

انطلقت شركة "ون" للاستثمارات في منتصف عام 2016 لتعمل في قطاع الاتصال والتسويق، حيث قدمت عدداً من الأعمال والشراكات مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، كما أعلنت "ون" عن رؤيتها في الاستثمار وتطوير وبناء الشركات والمُنتجات الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى إدارة المشاريع والمُبادرات الاتصالية لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.