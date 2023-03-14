هيئة السوق المالية توافق على تسجيل وطرح أسهم شركة "ون" للاستثمارات في سوق "نمو"

أصدرت هيئة السوق المالية مساء أمس الإثنين، قراراً يتضمن الموافقة على طلب شركة "ون" للاستثمارات بتسجيل أسهمها في السوق الموازي "نمو" وطرح 10% من أسهم الشركة بما يبلغ 300,000 سهم.
وأكّدت الهيئة اقتصار طرح أسهم الشركة على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، حيث ستقدم نشرة الإصدار قبل وقتٍ كافٍ من موعد بداية طرح الأسهم.
انطلقت شركة "ون" للاستثمارات في منتصف عام 2016 لتعمل في قطاع الاتصال والتسويق، حيث قدمت عدداً من الأعمال والشراكات مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، كما أعلنت "ون" عن رؤيتها في الاستثمار وتطوير وبناء الشركات والمُنتجات الإعلامية والتسويقية، إضافة إلى إدارة المشاريع والمُبادرات الاتصالية لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وعملت "ون" على التأسيس والاستثمار في عددٍ من الشركات في مجال الاتصال والتسويق وما يتعلق به من احتياجات؛ وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها والنهوض بقدراتها والمساهمة في تطوير قطاع الاتصال والتسويق.