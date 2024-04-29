شعاب "حضن الطائف".. أودية جارية بالمياه وأشجار خضراء يانعة

تقع ضاحية حضن شمال شرق الطائف؛ وتمتاز بمناخها المعتدل صيفاً وشتاءً وبمياهها العذبة وظلالها الوارفة وأشجارها الخضراء اليانعة التي تجلب السياح والمتنزهين من جميع مناطق المملكة، لما تحتويه من طبيعة خلابة وعلى العديد من المواقع التاريخية والأثرية التي تعكس تاريخ المنطقة، إذ تتميز بتنوع جلي للتضاريس المختلفة مثل الجبال والوديان والشعاب والسهول، وكذلك تنوع المحاصيل الزراعية التي تنتج من شعاب وأودية الضاحية، وأهمها تمر النخيل، وأنواع من الخضروات.
وسميت "ضاحية حضن" نسبةً إلى جبل أو ضلع كبير الحجم أسود اللون، ومن أشهر معالم الجزيرة العربية منذ مئات السنين، الذي يقع في عالية نجد ويمتد بطول 140كم من الشمال إلى الجنوب ويطل على تربة والخرمة من الغرب وتحيط به من الجهات الأربع أرض منبسطة، مما زاده بروزاً ووضوحاً لدى من نظر إليه عن بعد، حيث أصبحت رؤيته ممكنة من جبال الطائف الشاهقة، ومن ظلم وكذلك من جبال الباحة في أعلى السراة، كما يسكن الجبل معالم وآثار كثيرة كبئر الطوال وكهوف الخويشة وأم القصور.
وتضم ضاحية حضن العديد من الحيوانات، منها الوعل والظبي والذئاب والقطط البرية، وبعض من الطيور الجارحة مثل: النسر والصقر والعقاب والطيور المهاجرة، وأيضًا الحبارى.
وفي ضاحية حضن وأوديتها وشعابها الغناء تسيل المياه الجارية بعد هطول الأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز المجاورة والمحافظات الأخرى، مثل تربة ورنية والخرمة.