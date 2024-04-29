شعاب "حضن الطائف".. أودية جارية بالمياه وأشجار خضراء يانعة

وسميت "ضاحية حضن" نسبةً إلى جبل أو ضلع كبير الحجم أسود اللون، ومن أشهر معالم الجزيرة العربية منذ مئات السنين، الذي يقع في عالية نجد ويمتد بطول 140كم من الشمال إلى الجنوب ويطل على تربة والخرمة من الغرب وتحيط به من الجهات الأربع أرض منبسطة، مما زاده بروزاً ووضوحاً لدى من نظر إليه عن بعد، حيث أصبحت رؤيته ممكنة من جبال الطائف الشاهقة، ومن ظلم وكذلك من جبال الباحة في أعلى السراة، كما يسكن الجبل معالم وآثار كثيرة كبئر الطوال وكهوف الخويشة وأم القصور.