"الضمان الاجتماعي": 5 خطوات لربط التابعين من خلال "أبشر"

أكد الضمان الاجتماعي والتمكين أنه في حال ظهور إشعار (لا يتوافق مع السجلات الإدارية) عند إضافة التابعين، يمكن لمقدم الطلب ربط التابعين من خلال الخدمات الإلكترونية في (أبشر) باتباع مجموعة من الخطوات.