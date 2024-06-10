"الضمان الاجتماعي": 5 خطوات لربط التابعين من خلال "أبشر"

أكد الضمان الاجتماعي والتمكين أنه في حال ظهور إشعار (لا يتوافق مع السجلات الإدارية) عند إضافة التابعين، يمكن لمقدم الطلب ربط التابعين من خلال الخدمات الإلكترونية في (أبشر) باتباع مجموعة من الخطوات.
وكانت "أبشر" استعرضت خطوات ربط سجلات الأبناء بسجل الأسرة لوالدتهم في الضمان الاجتماعي عبر المنصة إلكترونيًا.
وتشمل الخطوة الأولى تسجيل الدخول لحساب المستفيد في أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، وفي الخطوة الرابعة الضغط على أيقونة طلب جديد.
وفي الخطوة الخامسة يتم قراءة المتطلبات وتعبئة الحقول المطلوبة ثم الضغط على تقديم طلب.